Самара, 23 мая 2020, 04:30 — REGNUM Режим всеобщей самоизоляции, ранее введенный в Самарской области из-за угрозы нового коронавируса, продлен до 31 мая включительно решением губернатора региона Дмитрия Азарова, 22 мая сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Решение принято на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Самарской области.
Как сообщало ИА REGNUM, с 23 мая Волжская центральная районная больница (ЦРБ) начнет прием пациентов, заразившихся коронавирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: Волжская ЦРБ в Самарской области начнет прием пациентов с коронавирусом