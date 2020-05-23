Мехико, , 04:17 — REGNUM 62 527 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено на территории Мексики после получения положительных результатов анализов 2960 пациентов, 22 мая сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции.

Еще 33 801 подозрительный случай заражения находится на контроле медиков. Кроме того, за последние сутки зарегистрировано 479 смертей от COVID-19. Всего в Мексике зафиксировано 6 989 летальных исходов при данном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая власти Мексики одобрили применение противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения COVID-19.

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