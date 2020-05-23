Оттава, , 04:01 — REGNUM Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде увеличилось на 1 156 и составило 82 480, сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения.

Помимо этого, за сутки от COVID-19 в стране скончалось 98 пациентов, а общее количество летальных исходов при данном заболевании достигло 6 250.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая власти Канады и США продлили ограничения на совместной границе до 21 июня из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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