Красноярск, , 04:41 — REGNUM В субботу, 23 мая, в Красноярске будет переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:40 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 23 на 24 мая ожидается до +12 °C.

Скорость восточного, юго-восточного ветра 2−4 м/с. На порывах до 10 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 мая, в Красноярске до +27 °C днём и до +13 °C ночью.

В понедельник, 25 мая, в Красноярске ожидается до +24 °C днём. Ночью до +12 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, 23−26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода — среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7−10 °C.

23−25 мая на юге центральных районов Красноярского края, прежде всего в Ужурском районе, сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса. В центральных и южных районах местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.