Пекин, , 03:08 — REGNUM Китай направит 146,1 млрд юаней (около $20,6 млрд) на борьбу с бедностью на местах, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Соответствующее заявление было сделано во время третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в Пекине. Китай ежегодно увеличивал на 20 млрд юаней выделение средств на данные нужны в течение последних пяти лет.

Китай намерен до конца года искоренить бедность в сельских районах страны и стать страной умеренного достатка населения во всех аспектах. Его цель уже близка к осуществлению. Число бедняков в стране упало до 5,51 млн человек на конец 2019 года с 98,99 млн на конец 2012 года.