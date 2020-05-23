Эр-Рияд, 23 мая 2020, 02:53 — REGNUM Запрет на передвижение граждан введен на территории Саудовской Аравии перед наступлением праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), сообщил представитель МВД королевства Талаль аш-Шальхуб 22 мая в ходе пресс-конференции.
Ограничение продлится до 27 мая включительно.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Саудовской Аравии было создано спецподразделение полиции для контроля за соблюдением карантинного режима.
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