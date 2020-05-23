Тегеран, , 08:40 — REGNUM 22 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что еще 51 иранец умер от коронавирусной инфекции за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он отметил, что 102,276 человек из общего числа 131,652 заражённых коронавирусом выжили и выздоровели, при этом общее число смертей достигло 7300.

Джаханпур сообщил, что за последние сутки было выявлено 2311 новых случаев заражения. «За последние 24 часа из-за смертельного вируса погиб 51 человек», — отметил он.

Иранский чиновник также сообщил, что 2659 человек в настоящий момент находятся в критическом состоянии. Он добавил, что на сегодняшний день в Иране проведено 763 913 тестирований на COVID-19.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.