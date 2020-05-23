Бразилиа, , 02:32 — REGNUM Бразилия вышла на второе место по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, обогнав Россию, сообщает агентство Reuters.

К 22 мая в Бразилии было подтверждено 330 890 случаев инфицирования SARS-CoV-2. По числу зараженных республика уступает лишь Соединенным Штатам, где, по последним данным, выявлено более 1,5 млн случаев.

Также за прошедшие сутки в Бразилии от осложнений COVID-19 скончался 1001 человек. Всего с начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в стране погибли 21 048 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Южную Америку новым эпицентром пандемии коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ, на континенте стремительно растет число зараженных SARS-CoV-2.

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