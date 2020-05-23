Санкт-Петербург, , 02:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге в ночь на 23 мая приземлился вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Дубая (ОАЭ) с гражданами РФ на борту, задержавшимися в ОАЭ из-за пандемии коронавируса. По данным онлайн-табло аэропорта «Пулково», рейс SU 521 прибыл в 01:05 мск.

Самолёт должен был вылететь из аэропорта Дубая 22 мая в 14:55 мск. Из-за задержки почти на четыре с половиной часа он вылетел в 19:17 мск.

Из ОАЭ в Северную столицу России вернулись 42 человека. Остальные продолжат полёт до Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в период до 26 мая Санкт-Петербург примет только два вывозных рейса с соотечественниками из-за границы — из Дубая и Бали. Все прибывшие должны будут отправиться на обязательную изоляцию на 14 дней.

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