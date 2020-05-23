Ханты-Мансийск, , 02:27 — REGNUM В Югре с 25 мая ужесточены правила въезда для граждан из Башкирии, Дагестана и Якутии. Соответствующее постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой, сообщает региональный оперативный штаб.

Приехавшие из этих трёх регионов граждане должны иметь при себе медицинскую справку об отсутствии клинических проявлений острой респираторной вирусной инфекции и контакта с заболевшими COVID-19, выданную не позднее чем за 3 дня до дня прибытия в автономный округ, а также соблюдать изоляцию в течение 14 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре на 22 мая зарегистрировано 1 510 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 520 человек выздоровели, 13 скончались.