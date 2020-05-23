Грозный, , 02:32 — REGNUM В Чечне умер заместитель главного врача республиканской клинической больницы имени Эпендиева Соип Солсаев, ранее заразившийся новым коронавирусом. Об этом председатель парламента и глава оперативного штаба Чечни по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов сообщает в прямом эфире в сети Instagram.

«Число умерших с новой коронавирусной инфекцией достигло 13 человек. Среди них и заместитель главного врача республиканской клинической больницы Соип (Солсаев). У него было только одно лёгкое, я только после его смерти об этом узнал. Несмотря на это, он до последнего лечил людей», — сказал Даудов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне к 21 мая заразились коронавирусной инфекцией 92 медработника. Часть из них уже переболели и встали в строй.

По данным на 16 мая, число заразившихся коронавирусом медработников составило более 50 человек. Четверо из них умерли, в том числе скончавшийся 12 мая заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.

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