Москва, 23 мая 2020, 02:32 — REGNUM Через три дня в Москве ожидаются первые признаки потепления, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Первые проблески повышения температуры можно ожидать в понедельник. Тогда температура повысится до 15−17 градусов тепла», — цитирует его ТАСС.
По его словам, такая температура всё равно будет ниже нормы примерно на 3 градуса, но, с точки зрения мая, это «уже поприличнее».
Как сообщало ИА REGNUM, возвращения тёплой погоды в Московский регион не произойдёт до конца текущей недели.
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