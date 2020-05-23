Москва, , 02:32 — REGNUM Через три дня в Москве ожидаются первые признаки потепления, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Первые проблески повышения температуры можно ожидать в понедельник. Тогда температура повысится до 15−17 градусов тепла», — цитирует его ТАСС.

По его словам, такая температура всё равно будет ниже нормы примерно на 3 градуса, но, с точки зрения мая, это «уже поприличнее».

Как сообщало ИА REGNUM, возвращения тёплой погоды в Московский регион не произойдёт до конца текущей недели.

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