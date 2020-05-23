Каир, , 00:38 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 783 человека, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Египте достигло 15 786. Также за прошедшие сутки 11 человек скончались от осложнений COVID-19. Общее число жертв болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в стране достигло 707 человек.

Отмечается, что уже четвертый день в Египте ежедневно выявляют не менее 700 зараженных.

Как сообщало ИА REGNUM, к 22 мая число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Африке превысило 100 тысяч. При этом наиболее пострадавшими от пандемии коронавирусной инфекции являются ЮАР и Египет. В Южно-Африканской Республике выявлено наибольшее в Африке число зараженных, а в Египте — летальных исходов от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Африке выявили 100 666 случаев COVID-19