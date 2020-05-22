Лос-Анджелес, США, , 23:58 — REGNUM В онлайн-шутере Fortnite летом 2020 года покажут полнометражную картину режиссёра Кристофера Нолана. Об этом 22 мая на своей Twitter-странице сообщил канадский журналист Джефф Кейли.

Администрация игры пока не сообщила, о какой именно картине идет речь. Кейли написал, что это будет «культовый полнометражный фильм» режиссёра, не сообщив подробностей.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1263623630379905024

Напомним, ранее в Fortnite показали новый трейлер предстоящей картины Кристофера Нолана «Довод» (Tenet). Зрители отметили, что ролик не сообщил ничего о дате её премьеры.

Некоторые СМИ предположили, что «Довод» может и не выйти на большие экраны 16 июля 2020 года из-за карантинных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на то, что режиссёр хочет выпустить фильм именно в этот день.

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