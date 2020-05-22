Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Разработчики Star Citizen объявили, что космический симулятор станет бесплатным в теение 11 дней. Об этом они 22 мая сообщил журнал PC Gamer.

Акция стартует 23 мая в 1:00 по московскому времени, она продлится до 1 июня 2020 года. Все игроки, имеющие аккаунт в Star Citizen, получат доступ к новым кораблям, список которых будет меняться каждые несколько дней. На своём сайте разработчики опубликовали руководство, в котором они объяснили новичкам, что нужно делать, чтобы начать играть.

Разработкой Star Citizen занимается студия Cloud Imperium Games Corporation геймдизайнера Криса Робертса. Финансирование проекта осуществляется на основе краудфандинга. В декабре 2019 года стало известно, что за время существования проекта разработчики получили от геймеров более $250 млн.

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