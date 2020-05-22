Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Фестиваль инди-видеоигр Day of the Devs, который ежегодно проводят студия Double Fine и компания iam8bit, в 2020 году станет частью Summer Game Fest. Об этом 22 мая сообщила официальная Twitter-страница Double Fine.

Организацией онлайн-мероприятия Summer Game Fest занимается канадский журналист Джефф Кейли, оно будет длится несколько месяцев. Первая демонстрация состоится 22 июня 2020 года, а вторая — 20 июля 2020-го. Своё участие в фестивале уже подтвердили такие известные инди-студии, как Annapurna Interactive, The Behemoth, MWM Interactive, Skybound Games, Team17, Tribute Games и другие.

https://twitter.com/DoubleFine/status/1263879572224958464

Напомним, в июне 2020 года состоится третий фестиваль Steam Game. В его рамках студия Obsidian представит демоверсию игры на выживание Grounded, в которой геймерам будет предложено управлять подростками, уменьшенными до размера насекомых.

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