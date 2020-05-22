Душанбе, , 23:28 — REGNUM По состоянию на вечер 22 мая в Таджикистане коронавирус выявлен у 2551 человека, сообщает единый национальный портал по вопросам коронавируса.

За прошедшие сутки зафиксирован ещё 201 случай коронавирусной инфекции. При этом количество смертей осталось на прежнем уровне — 44 человека, а число выздоровевших таджикистанцев увеличилось до 1089: плюс 81 человек за сутки.

В медицинских учреждениях страны под наблюдением врачей остаётся 3 тысячи 151 человек.

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