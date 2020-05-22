Красногорск, , 23:00 — REGNUM Жителям Московской области за пребывание в общественных местах и на транспорте без защитных масок будет грозить административный штраф в размере 4000 рублей. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе регионального правительства.

«Рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Московской области обязательной», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что с 23 мая в Подмосковье прекращается действие режима цифровых пропусков, введённого из-за эпидемии коронавируса.

При этом в области будет ужесточён масочный режим. Ношение масок в общественных местах и на транспорте станет обязательным, а использование защитных перчаток останется рекомендацией.

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