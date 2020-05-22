Нью-Дели, , 22:57 — REGNUM В Индии глава праворадикальной индуистской организации Vishwa Hindu Parishad — Свами Вигьянананд заявил, что слово «индустрия» было придумано англичанами, когда они впервые попали в Индию и увидели богатство и процветание долины реки Инд, отсюда и слово «индустрия». Об этом пишет The Times of India.

Вигьянананд выступал на саммите в Бангалоре, который организован Всемирным индуистским экономическим форумом. Стоит отметить, что эту организацию также возглавляет Вигьянананд.

«Когда британцы пришли в Индию и увидели, насколько она развита, они придумали слово «индустрия», созвучно названию реки Инд», — на полном серьезе сказал генеральный секретарь Vishwa Hindu Parishad.

Напомним, что Vishwa Hindu Parishad — это индийская праворадикальная индуистская организация, основанная на идеологии индуистского национализма.

Стоит отметить, что слово «индустрия» происходит от латинского industria, что означает «старательность, трудолюбие, усердие».