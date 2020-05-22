Ашхабад, , 22:56 — REGNUM Во всех школах столицы Туркмении отменили торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Официальные власти причину отмены последнего звонка не объясняют, передает «Азатлык».

Выпускникам о решении столичного департамента образования не проводить праздник сообщили 20 мая.

Отмечается, что учителя и другие бюджетники в эти дни вынуждены простаивать в очередях в поликлиниках Ашхабада, куда их в принудительном порядке направили на медосмотр.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, несмотря на общемировую пандемию коронавируса, в Туркмении все еще не зарегистрировано ни одного случая заражения SARS-СoV-2.