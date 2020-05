Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Компания Sony назвала дату старта акции Days of Play 2020, в рамках которой геймеры смогут приобрести со скидкой игры для консоли PS4. Об этом 22 мая сообщил официальный блог PlayStation.

Акция будет распространяться, в том числе, на такие эксклюзивы PlsyStation, как The Last of Us Remastered, Predator: Hunting Grounds, Death Stranding, Days Gone, Farpoint и другие. Days of Play пройдёт в период с 3 по 17 июня 2020 года.

Напомним, релиз The Last of Us Part II запланирован на 29 мая 2020 года. Ранее Sony представила версию PS4 Pro, дизайн которой выполнен в стилистике игры: на консоль нанесен узор в виде татуировки главной героини.

