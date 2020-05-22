Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен сдают тесты на коронавирусную инфекцию в рамках подготовки к полёту на Международную космическую станцию. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе американского аэрокосмического агентства NASA.

Отмечается, что астронавты уже сдали по два теста и в настоящее время проходят карантин. Предполагается, что заключительные тесты будут взяты у них перед полётом на МКС.

Напомним, запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с Дагласом Харли и Робертом Бенкеном на борту запланирован на 27 мая.

Как было заявлено сегодня на брифинге в NASA, в рамках этого запуска не предполагается доставки большого объёма груза на МКС, поскольку полёт является «демонстрационным» и его главная цель состоит в том, чтобы «продемонстрировать возможности доставки астронавтов на орбиту».