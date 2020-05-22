Ташкент, , 22:32 — REGNUM Число выявленных фактов заражения коронавирусом выросло в Узбекистане до 3036, сообщает 22 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны в Telegram-канале.

По данным ведомства, за сутки выявлено 30 новых заражённых, а 85 пациентов признаны выздоровевшими. Их общее число составляет 2492 человека.

На лечении остается 531 пациент, инфицированный коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана продлили до 1 июня карантинные ограничения, принятые для противодействия распространению коронавируса.

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