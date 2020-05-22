Москва, , 22:26 — REGNUM Соболезнования народу Пакистана выразил в связи авиакатастрофой под городом Карачи председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий Шейх Равиль Гайнутдин.

На сайте Совета муфтиев России опубликовано обращение к жителям Пакистана, в котором говорится о падении самолёта на жилые дома и гибели людей.

Шейх Равиль Гайнутдин «Молю Всевышнего Аллаха даровать терпения тем, кто потерял своих близких, получившим увечья — скорейшего выздоровления. Мы просим Всевышнего принять души, погибших и одарить их Своей милостью. Мы выражаем соболезнование родным и близким погибших. Мусульмане России скорбят о жертвах крушения самолёта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свои соболезнования народу Пакистана в связи с гибелью людей в авиакатастрофе 22 мая выразил индийский премьер-министр Нарендра Моди. В результате аварии погибли десятки человек.

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