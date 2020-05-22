Москва, 22 мая 2020, 22:26 — REGNUM Соболезнования народу Пакистана выразил в связи авиакатастрофой под городом Карачи председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий Шейх Равиль Гайнутдин.
На сайте Совета муфтиев России опубликовано обращение к жителям Пакистана, в котором говорится о падении самолёта на жилые дома и гибели людей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, свои соболезнования народу Пакистана в связи с гибелью людей в авиакатастрофе 22 мая выразил индийский премьер-министр Нарендра Моди. В результате аварии погибли десятки человек.
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