Лиссабон, , 21:10 — REGNUM Португалия готова к приему туристов. Об этом сегодня, 22 мая, заявил министр иностранных дел этой страны Аугушту Сантуш Силва.

Глава португальского правительства в интервью изданию Observador заявил, что его страна «с радостью примет туристов». Однако те, кто прилетает на самолетах, должны будут пройти «минимальный санитарный контроль».

Он подчеркнул, что прибывающие в Португалию туристы не будут проходить полноценный двухнедельный карантин, но минимальный санитарный контроль, который будут проводить португальские компетентные органы, пройти будут обязаны.

«Работа системы здравоохранения в Португалии отлажена, и это очень важно, чтобы принимать людей», — сказал Силва.

Также он напомнил, что уже были опубликованы правила относительно посещения общественных мест, музеев, пляжей, отелей, ресторанов. Эти правила гарантируют безопасность людей.