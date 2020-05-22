Никосия, , 21:04 — REGNUM Дату начала восстановления международного авиасообщения назвало правительство Кипра. Об этом 22 мая сообщил журналистам министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос.

Постепенное снятие ограничений на работу гостиниц и аэропортов начнётся уже с 1 июня, а международное авиасообщение будет возобновлено с 9 июня. Такое решение было принято 22 мая Советом министров островного государства.

В самом начале возобновления курортного сезона будут приниматься туристы из 19 стран мира. Эксперты на основе эпидемиологической картины разделили страны на две категории. Туристы из стран обеих категорий должны будут иметь при себе справку об отсутствии у них заражения коронавирусом, тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета.

После 20 июня такую справку будут требовать только у туристов из стран второй категории. При этом список будет пополняться по мере улучшения картины по заболеваемости COVID-19 в зарубежных странах. В первую категорию вошли Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия, Литва. Во вторую категорию — Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Чехия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке Кипра к началу туристического сезона, который предполагается начать с 15 июня.

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