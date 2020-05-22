Лион, Франция, , 20:59 — REGNUM Студия Arkane выложила в сеть трейлер документального фильм, в котором показала геймплей так и не вышедшей игры Half-Life 2: Episode 4. Ролик был опубликован 22 мая на YouTube-канале Noclip.

Компания работала с Valve над новой игрой по Half-Life, однако проект так и не был завершён. Поклонники франшизы могут видеть в трейлере несколько кадров, в которых показан игровой процесс. Ожидается, что премьера документальной картины Untold History of Arkane Studios состоится «на следующей неделе».

Геймеры знают компанию Arkane по таким проектам, как Dishonored, Deathloop, Prey и другим. Иснователем студии является геймдизайнер Рафаэль Колантонио. Стоит отметить, что он покинул компанию в 2017 году, через несколько месяцев после того, как состоялся релиз Prey.

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