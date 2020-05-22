Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Видеостриминговый сервис Twitch отметил 40-летие классической видеоигры Pac-Man, запустив новый проект по этой франшизе. Об этом 22 мая сообщил журнал PC Gamer.

На платформе появилась новая совместная игра Pac-Man Live Studio, в которую могут одновременно играть до четырёх геймеров. Им доступны четыре режима, включая режим классического Pac-Man 1980 года.

Оригинальную игру Pac-Man выпустила в мае 1980 года японская компания Bandai Namco Entertainment. За 40-летнюю историю игры в мире было продано более 48 млн её копий.

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