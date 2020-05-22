Бишкек, , 20:30 — REGNUM Во время пандемии зафиксировано 154 случая заражения граждан Киргизии, находящихся за рубежом. Об этом сегодня, 22 мая, на заседании республиканского штаба сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

По его словам, больше всего заразившихся киргизстанцев выявлено в России — 105 человек и в Пакистане — 22 человека (все выписаны).

Затем следуют Объединенные Арабские Эмираты — семь заразившихся (пять уже излечилось), Индия — семь (шесть излечилось, один умер), Казахстан — пять (четверо переправлены в Киргизию, один лечится в Алма-Ате) и Малайзия — три (все излечились).

По одному киргизстанцу, зараженному коронавирусной инфекцией, выявили в Испании (излечился), в США (излечился), в Греции (излечился), в Узбекистане и в Италии.

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