Москва, , 20:28 — REGNUM Стали известны некоторые подробности о заболевании и протекании COVID-19 у главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает издание Baza на своем телеграм-канале.

По данным издания, Кадыров заразился коронавирусом около двух-трех недель назад, когда он навещал в больнице руководителя Урус-Мартановского района республики Валида Абдурешидова.

Кадыров захотел поддержать заболевшего COVID-19 Абдурешидова. Во время посещения он вошел в «красную зону» больницы в легкой маске и одноразовом медицинском халате и даже обнял больного Абдурешидова.

Где-то через неделю Кадыров почувствовал сильное недомогание, но сперва списал все на обычное ОРВИ. Из-за этого время для оперативного лечения на ранней стадии COVID-19 было упущено, сообщает издание.

Теперь состояние Кадырова оценивается как тяжелое — у него серьезное поражение легких, утверждает Baza.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 мая, стало известно, что Кадыров находится в одном из московских госпиталей, и у него диагностирована COVID-19.

В Чечне эту информацию опровергли, заявив, что Кадыров здоров.