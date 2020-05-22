Женева, Швейцария, , 19:54 — REGNUM Южная Америка стала новым эпицентром пандемии нового коронавируса. Об этом заявил на брифинге 22 мая директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.

«Мы видим, что число новых случаев заражения растёт во многих странах Южной Америки. Ситуация во многих из них вызывает обеспокоенность, но наиболее пострадавшей на сегодняшний день является Бразилия», — сказал он.

Представитель Всемирной организации здравоохранения отметил, что Бразилия приближается к отметке в 300 000 выявленных инфицированных, причём большинство из этих случаев зафиксировано на территории штата Сан-Паулу.

Всего, согласно последним оценкам ВОЗ, во всём мире выявлено около 4,9 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 300 тысяч человек скончались от заболевания.