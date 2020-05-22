Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Разработчики онлайн-шутера Call of Duty: Warzone втайне изменили характеристики такого игрового ружия как РПГ. К таким выводам пришёл автор YouTube-канала TheXclusiveAce в ролике, опубликованном 22 мая.

Пользователь провёл исследование, которое показало: создатели игры уменьшили радиус поражения РПГ, но увеличили максимальный урон с 150 ед. до 250 ед. Таким образом, при помощи этого оружия геймеры теперь могут убивать противников одним выстрелом, вне зависимости от показателей здоровья или брони.

Автор портала Game Rant пишет: неизвестно, почему Infinity Ward ничего не написала об этих изменениях в описании обновления. Он предположил, что, скорее всего, в будущем разработчики предпримут попытку ещё раз сбалансировать РПГ.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что впервые после релиза Call of Duty: Warzone игроки смогли попасть в убежище, находящееся в здании тюрьмы на игровой карте. Релиз игры состоялся 10 марта 2020 года.

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