Бишкек, , 19:46 — REGNUM За время пандемии в Киргизии выявили 82 случая заражения коронавирусом сотрудников силовых ведомств страны. Об этом сегодня, 22 мая, на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Из них 33 сотрудника признаны излечившимися и выписаны из больниц. А еще 49 силовиков по-прежнему остаются на госпитализации.

Также, по словам главы минздрава, в целом по республике зафиксировано 273 случая заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников.

ИА REGNUM напоминает, что всего в республике было выявлено 1 350 случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки — еще у 37 человек. Выздоровевшими признаны 949 пациентов. Умерли — 14 человек. 4.