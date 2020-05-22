Челябинск, , 19:03 — REGNUM В Челябинске от COVID-19 скончалась врач-терапевт. Ей было 67 лет, сообщает региональный минздрав.

В больнице Златоуста женщина работала с 1977 года. Коллеги характеризуют её как очень отзывчивого человека и опытного специалиста. После выявленного в местной больнице очага коронавирусной инфекции она была в перечне контактных лиц. 27 апреля почувствовала недомогание, а затем результат теста на коронавирус оказался положительным.

Коллеги боролись за её жизнь почти месяц. 22 мая женщины не стало. Минздрав региона уже выразил семье и близким врача соболезнования.

На текущий момент это уже вторая смерть врача от COVID-19. Ранее умер медик из Брединского района. Его семье власти пообещали 20 тыс. рублей.

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