Афины , , 19:01 — REGNUM В Греции за прошедшие сутки число заражённых коронавирусом дошло до 2873 человек, сообщает 22 мая минздрав страны.

За последние сутки был выявлен 21 новый случай заражения.

Кроме того, за тот же период от COVID-19 в Греции умер один человек, а общее число жертв эпидемии составляет 169 человек.

При этом выздоровевшими в стране за сутки признаны 98 пациентов, а количество проведенных тестов на коронавирус дошло до 148 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения с 11 марта официально признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией глобального масштаба.

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