Махачкала, , 19:01 — REGNUM Карантин вводится в Махачкале для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Режим ограничительных мероприятий будет действовать в период празднования мусульманами Ураза-байрам — с 23 по 26 мая, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Дагестане празднование Ураза-байрам предварительно намечено на 24 мая (воскресенье). При этом постановлением правительства республики 25 и 26 мая в честь праздника также объявлены нерабочими днями.

Карантин в Махачкале вводится по предложению главного санитарного врача Дагестана Николая Павлова. Режим предполагает ограничение въезда в город, выезда из него, а также прохода пешеходов. Движение транспорта внутри города также запрещено, за исключением машин скорой помощи, экстренных служб и служб жизнеобеспечения населения. При этом власти намерены продолжить доставку товаров первой необходимости, в том числе медикаментов.

Со второй половины дня 23 мая до 25 мая приостановят свою работу продовольственные рынки и ярмарки. На период карантина, как отметили в мэрии, будут усилены мероприятия по дезинфекции в социальных учреждениях, на предприятиях торговли, в аптеках, банках, почтовых отделениях и других объектах, посещаемых населением.

Кроме того, в Махачкале в эти дни усилят контроль за использованием горожанами средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдением режима самоизоляции.

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