Мурманск, , 18:37 — REGNUM Власти Кольского района Мурманской области рассматривают возможность открытия детского лагеря в здании госпиталя для лечения больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации района.

«Рассматривается и вариант перепрофилирования временного объекта под нужды жителей поселка. После тщательной дезинфекции там, к примеру, можно разместить детский летний лагерь или передать помещения местному аэроклубу», — говорится в сообщении.

Напомним, госпиталь строится по поручению президента РФ Владимира Путина. Он будет резервным. На его строительство правительство РФ выделило 970 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 2834, из них 1595 уже выздоровели. Семь человек скончались.

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