Красногорск, , 18:30 — REGNUM В Московской области с субботы, 23 мая отменяется режим цифровых пропусков, введённый из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье», — написал он на своей странице в Instagram.

Воробьёв добавил, что для поездок в Москву, где пропускной режим продолжает действовать, уже выданные жителям Подмосковья пропуска будут действовать до 27 мая.

«В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — отметил он.

Губернатор также сообщил, что требование об обязательном ношении масок в общественных местах и на транспорте сохраняется на территории Московской области, использование защитных перчаток остаётся рекомендательным.

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