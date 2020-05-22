Москва, , 18:15 — REGNUM В условиях отсутствия высокого числа заражения коронавирусом нет смысла делать тесты на постоянной основе. Об этом в ходе пресс-конференции заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Если никто в городе не болеет, то постоянно делать тесты бессмысленно. Тем более, так может и крыша поехать. Надо соблюдать точные гигиенические ограничения», — сказал Фурсенко.

По его словам, главная задача — не поддаться вирусу, а сохранить нормальную жизнь: «Это вызов для всех нас. Мы должны остаться нормальными людьми, и я думаю, что мы с этим справимся. Мы знаем, что были разные истории: была история с эпидемией холеры в 70-х. Это было в Одессе, но все гораздо активнее стали мыть руки. Бывают эпидемии гриппа, когда в каких-то школах прекращаются занятия. Но ни в коем случае нельзя навеки записывать себя в больные».