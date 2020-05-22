Махачкала, , 18:20 — REGNUM Боевики, ликвидированные в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, планировали совершить серию террористических актов. В частности, готовились нападения на правоохранителей и религиозных деятелей, сообщил 22 мая информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Напомним, сегодня в рамках режима контртеррористической операции спецслужбы близ села Гоксув обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов и применили гранаты. Бандиты были нейтрализованы ответным огнем. Всего убито шесть человек.

В ходе перестрелки один сотрудник спецназа получил ранение. Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы к нему.

По данным НАК, нейтрализованные бандиты были связаны с международной террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), координировали свои действия с ее эмиссаром.

«Они планировали совершить серию преступлений террористической направленности — нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности», — отметили в НАК.

В районе спецоперации продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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