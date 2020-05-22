Москва, , 18:02 — REGNUM Первые результаты вакцинирования, разработанного в России, можно будет увидеть лишь в июле. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Первые результаты вакцины появятся только в начале июля», — сказал Горелов.

По его словам, чтобы доказать эффективность вакцины, испытатели ввели её самим себе в организм: «К сентябрю появятся, надеемся, другие вакцины».