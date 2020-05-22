Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Петербуржцы стали реже посещать медицинские учреждения из-за опасений заразиться коронавирусной инфекцией. Это может вызвать увеличение числа выявленных онкологических заболеваний у горожан после окончания пандемии. Об этом 22 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко.

Как отметил собеседник агентства, с начала введения режима самоизоляции люди стали реже посещать медицинские учреждения. Многие опасаются и считают, что клиники являются потенциальными источниками коронавирусной инфекции. Кроме того, Роспотребнадзор временно приостановил действие программ диспансеризации, в том числе раннего выявления онкологических заболеваний.

«Если раньше пациент приходил по поводу гипертонической болезни, и у него обнаруживали рак молочной железы, то сейчас этого нет. Безусловно, это не может не отразиться на системе в целом. Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад, мы, скорее всего, столкнемся с большим объемом работы. Здравоохранение будет нести большие материальные затраты на лечение», — отметил собеседник агентства.

В настоящий момент многие медицинские учреждения сократили объемы оказания помощи. В первую очередь стационары отказались от лечения доброкачественных новообразований и так называемых предраковых состояний.

«В амбулаторно-консультативном отделении Петербургского онкоцентра проводится около 700 консультаций в день. Дневные стационары центра обслуживают порядка 200 человек ежедневно. Это наши обычные показатели. Несмотря на пандемию, мы продолжаем работать, не отказываем пациентам в помощи», — подчеркнул Владимир Моисеенко.

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В Петербургском онкоцентре с самого начала были предприняты меры по недопущению угрозы распространения инфекции в медучреждении. Сначала данные меры, как признался собеседник агентства, были приняты «в штыки», однако сейчас уже виден их положительный результат.

«Сегодня на почти полторы тысячи сотрудников у нас всего 11 инфицированных», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

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