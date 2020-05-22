Москва, , 18:02 — REGNUM По предварительным данным, каждый седьмой житель Москвы имеет антитела к коронавирусу. Об этом 22 мая заявил председатель консультационного совета центра развития здравоохранения московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Речь идет о тестах на антитела к коронавирусу, которые провели в столице. Предварительные данные показали, что каждый седьмой житель Москвы мог либо переболеть COVID-2019, либо быть бессимптомным носителем коронавируса.

«Каждый седьмой имеет антитела. Это значит, что даже в расчёте на Москву это около полутора миллионов людей либо переболели, либо бессимптомно перенесли вирус», — заявил эксперт.

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