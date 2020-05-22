Подгорица, , 18:00 — REGNUM Черногорская система здравоохранения готовится к возможной новой волне коронавируса, заявил 22 мая министр здравоохранения страны Кенан Храпович, добавив, что вопрос заключается в том, будет ли вообще новая волна.

«Мы готовимся так, как будто новая волна случится. Мы увидели результаты применяемых нами превентивных мер. Адекватный ответ для нас — это своевременные меры защиты», — сказал Храпович в интервью агентству Mina.

По его словам, даже когда выявили первый случай заражения коронавирусом, система здравоохранения действовала спокойно и слаженно.

Храпович заявил, что только те, кто имел средние и тяжелые формы заболевания, были помещены в больницы.

«Таким образом, бремя наблюдения за потенциально зараженными и больными людьми равномерно распределяется между врачами на первичном, вторичном и третичном уровнях здравоохранения», — сказал он.

Храпович напомнил, что из 325 зараженных людей только 76 находились на лечении в больницах, и что все остальные находились под наблюдением врачей на первичном уровне.

По его словам, в случае новой волны эпидемии черногорская система здравоохранения определила уровень готовности к прогнозируемому уровню в один процент заразившихся граждан. При этом потребуется 300 аппаратов ИВЛ.

В короткие сроки Черногория довела число аппаратов ИВЛ до 175 при существующих 75.