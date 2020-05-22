Москва, , 17:58 — REGNUM На сегодняшний день российские врачи разработали ряд методик лечения COVID-19 в условиях «минного поля». Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В начале пандемии мы столкнулись с тем, что известных лекарств для лечения коронавируса нет. Врачи шагали как по минному полю, и в результате разработали методики с пока что самым нижним порогом доказательности. Главное было — спасать людей», — сказал Горелов.

По его словам, в настоящий момент учёные всего мира работают над идеей создания «одной единственной пилюли»: «В настоящий момент лечение отработано, но лечат не одним препаратом, а комбинацией нескольких».