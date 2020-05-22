Иваново, , 17:56 — REGNUM Дворец водных видов спорта, о котором жители Иваново просили президента Владимира Путина во время его поездки в регион в марте 2020 года, будет построен — его возведут в центре города на улице Набережная на набережной реки Уводь, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 22 мая.

«Подобрали участок в центре города, приняли решение о выделении денег на проектирование. Эскиз-проект уже готов и согласован с Федерацией плавания России. Это будет серьёзный объект. Деньги на проектирование мы выделяем в этом году. Надеюсь, что депутаты областной думы это решение на следующей неделе поддержат», — прокомментировал решение губернатор Станислав Воскресенский.

На разработку проектно-сметной документации на строительство Дворца водных видов спорта в городе Иваново планируется направить 35 млн рублей из областного бюджета. Стоимость спортивного объекта оценивается в сумму около 900 млн рублей.

Для нового спортивного объекта подобрали участок за Домом союза промышленников и предпринимателей. Как сообщил мэр города Владимир Шарыпов, участок был сдан в аренду под строительство торгового центра, но за десять лет арендатор так и не приступил к строительству, поэтому администрация города намерена расторгнуть договор аренды.

В новом спорткомплексе появится возможность проводить учебно-тренировочные и физкультурно-оздоровительные занятия по плаванию и другим водным видам спорта. Здесь планируются бассейны 50 и 25 метров, трибуны на 500 человек, спортивные залы, детская зона. Кроме того, Дворец водных видов спорта позволит проводить тренировочные сборы и крупные официальные соревнования федерального и регионального уровня, что даст мощный импульс для развития спорта в регионе в целом.