Рига, , 17:54 — REGNUM Приложение «Стоп COVID» будет доступно жителям Латвии уже на следующей неделе. Об этом 22 мая заявила консультант по коммуникациям мобильного приложения «Стоп COVID» (Apturi COVID) Алекса Фридрихсон агентству ЛЕТА.

«Главная цель приложения предупредить пользователя о том, что у него был контакт с инфицированным», — сказала Фридрихсон.

По ее словам, Apturi COVID не будет собирать данные GPS, или следить за пользователями. Через Bluetooth телефоны, добровольно установивших приложение, будут обмениваться между собой шифрованными данными.

Она отметила, что если будет установлен факт заражения коронавирусом одного из пользователей, телефон предупредит других о том, что у них имел место контакт с ним. При этом личность заражённого и место раскрываться не будет. Разработчики находятся в контакте с латвийским Центром по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC) и другими компаниями.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.