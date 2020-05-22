Симферополь, 22 мая 2020, 17:57 — REGNUM Сложившаяся в Крыму эпидемиологическая обстановка и возвращение многих отраслей к работе вызвали необходимость изменить подход к работе оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике. Об этом 22 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, в новом формате штаб начнёт работать со следующей недели.
Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 324 положительных теста на новую инфекцию, с выздоровлением из больниц выписаны 130 пациентов, 9 человек скончались. Режим самоизоляции в Крыму сняли 18 мая.
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