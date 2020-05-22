Луга , Ленинградская область, , 17:58 — REGNUM В Ленинградской области начальнику мусорного полигона ООО «АВТО-БЕРКУТ» предъявлено обвинение в нарушении правил обращения отходов на территории закрытой по суду свалки возле поселка Мшинская Лужского района. Об этом 22 мая проинформировали в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области возбуждено уголовное дело после того, как следователи обнаружили работающей закрытую по суду свалку у поселка Мшинская. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ «Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде».

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Фигурантом уголовного дела стал начальник мусорного полигона ООО «АВТО-БЕРКУТ». Ему было предъявлено обвинение в нарушении правил обращения отходов.

По данным следствия, на земельном участке в поселке Мшинская обвиняемый, в обязанности которого входит обеспечение экологической безопасности, вопреки решению Арбитражного суда о приостановлении деятельности по размещению отходов на полигоне, продолжил размещение, транспортировку и хранение экологически опасных веществ и отходов. В результате была создана прямая угроза причинения существенного вреда окружающей среде.

«По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, с привлечением специалистов в области охраны окружающей среды. отобраны различные пробы для исследования, изъята необходимая документация», — отметили в ведомстве.

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