Киров, Калужская область, , 19:34 — REGNUM Калужским областным судом оставлен без изменения приговор Кировского районного суда, которым двое 24-летних местных жителя осуждены за вандализм, сообщила 22 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Установлено, что 1 августа 2019 года возле воинского мемориала Площадь Победы в Кирове двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения осквернили воинский мемориал. Они умышлено бросили в Вечный огонь возложенные на мемориале цветы и траурный венок.

«Суд первой инстанции признал вандалов виновными и осудил одного из подсудимых к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его подельник приговорён к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу», — сказала Искрина Лепёхина.

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