Киров, Калужская область, 22 мая 2020, 19:34 — REGNUM Калужским областным судом оставлен без изменения приговор Кировского районного суда, которым двое 24-летних местных жителя осуждены за вандализм, сообщила 22 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.
Установлено, что 1 августа 2019 года возле воинского мемориала Площадь Победы в Кирове двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения осквернили воинский мемориал. Они умышлено бросили в Вечный огонь возложенные на мемориале цветы и траурный венок.
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